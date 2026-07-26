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Машина упала в пропасть в Турции

TRT Haber: Машина упала в пропасть в турецкой Анталье
Фото: istockphoto/EvrenKalinbacak

В турецкой провинции Анталья, в районе Манавгат, произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль рухнул в глубокое ущелье.



По данным телеканала TRT Haber, жертвами аварии стали пять человек. Губернатор Анталии Хулуси Шахин подтвердил, что среди пострадавших находится беременная женщина.

Всего в салоне находились семь человек — двое выживших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Предварительная причина трагедии — потеря управления на крутом горном повороте.

На месте работает полиция. Устанавливаются личности погибших.

Никита Кротов

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