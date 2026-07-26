Машина упала в пропасть в Турции
TRT Haber: Машина упала в пропасть в турецкой Анталье
В турецкой провинции Анталья, в районе Манавгат, произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль рухнул в глубокое ущелье.
По данным телеканала TRT Haber, жертвами аварии стали пять человек. Губернатор Анталии Хулуси Шахин подтвердил, что среди пострадавших находится беременная женщина.
Всего в салоне находились семь человек — двое выживших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Предварительная причина трагедии — потеря управления на крутом горном повороте.
На месте работает полиция. Устанавливаются личности погибших.
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