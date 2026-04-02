Под Владимиром школьница провалилась в прикрытый доской люк и выжила
Во Владимирской области девятилетняя девочка провалилась в прикрытый доской люк. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Школьница по имени Катя возвращалась домой с детской площадки вместе с подругой. На улице было темно, и она не заметила опасности. К счастью, подруга вовремя позвала на помощь.
Люк оказался очень глубоким — около семи-восьми метров. Девочка провела в колодце почти час, пока ее не вытащили спасатели, обвязав вокруг пояса веревкой. Она отделалась царапинами и ушибами. При падении ребенок не задел стенки, а воды внизу не было.
Отмечается, что люк не огородили должным образом, положив лишь старый деревянный щит, который не выдержал веса маленького ребенка. За состояние коллектора отвечает муниципальное предприятие «Коммунальник».
Директор организации Олег Сугробов заявил, что комиссионные обследования проводят только после того, как растает снег, а колодец временно накрыли щитом до приезда бригады. Сам люк закрыли через 12 часов после инцидента.
Сейчас прокуратура проверяет, как коммунальщики исполняли свои обязанности. Возбуждено уголовное дело.
