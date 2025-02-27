Из горящего подмосковного общежития спасли семь человек

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Семь человек спасли и ещё 25 эвакуировали из горящего производственного общежития, расположенного в посёлке Развилка Ленинского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Пожар произошёл 26 февраля. О возгорании в систему экстренных вызовов «Система-112» около 9 утра сообщили очевидцы: они рассказали, что из здания идёт густой дым. Прибывшие на место спасатели установили, что горит комната на четвёртом этаже, а также что третий и четвёртый этажи сильно задымлены, поэтому люди не могут покинуть здание самостоятельно. Некоторые жильцы вышли на лоджию и просили о помощи», — говорится в сообщении. Спасатели вывели из здания 25 человек. Ещё троих удалось эвакуировать с верхних этажей при помощи пожарной автолестницы. И ещё четыре человека были обнаружены на четвёртом этаже: они спрятались от дыма в своих комнатах, плотно закрыв двери, и ждали спасения. На них надели спасательные устройства и вывели на улицу», — говорится в сообщении.Никому из спасённых жильцов медицинская помощь не понадобилась, а пожар был оперативно потушен.
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