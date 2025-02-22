«Спасла только младшего»: Трое детей из многодетной семьи погибли в огне пожара под Курганом

Фото: пресс-служба МЧС РФ
В городе Шадринск, что в Курганской области, произошла страшная трагедия. Во время пожара в частном доме погибли трое из пятерых детей из многодетной семьи, которых родители оставили дома одних. Первоклассница сумела вытащить из огня четырёхмесячного брата.
Об ужасном происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Известно, что в момент возникновения возгорания глава семьи был на работе, а мама ребятишек ушла в магазин. Огонь в доме увидели соседи, они же вызвали сотрудников пожарно-спасательной службы.
На месте происшествия огнеборцы обнаружили тела трехлетнего ребенка и двух четырехлетних близнецов. Старшая сестра, учащаяся первого класса, успела вынести из дома четырехмесячного малыша. Семья относится к благополучным и не состоит на учете в социальных службах и органах опеки.
Фото: пресс-служба МЧС РФ
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, опрашиваются свидетели трагедии.
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На месте происшествия огнеборцы обнаружили тела трехлетнего ребенка и двух четырехлетних близнецов. Старшая сестра, учащаяся первого класса, успела вынести из дома четырехмесячного малыша. Семья относится к благополучным и не состоит на учете в социальных службах и органах опеки.
Фото: пресс-служба МЧС РФ
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, опрашиваются свидетели трагедии.
«Двое выживших детей не пострадали, семье будет оказана не только материальная помощь, но и помощь психолога. Предлагаются варианты для размещения в маневренном жилом фонде. Администрация города также окажет помощь в организации похорон», — говорится в сообщении телеграм-канала правительства Курганской области.Губернатор региона Вадим Шумков выразил глубокие соболезнования и лично пообещал оказать всестороннюю помощь семье, переживающей такую тяжёлую утрату.
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Александр Бойцов