В Калужской области крупный пожар на заводе по переработке пластика

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В Жуковском районе Калужской области произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика возле деревни Окороково. Об этом сообщает Shot.
«Мощный пожар произошёл на заводе по переработке пластика в Калужской области», — передает telegram-канал.
Как рассказывают очевидцы, зарево от пламени видно за несколько километров от места происшествия. Столб дыма можно рассмотреть из города Обнинск. На месте работают экстренные службы для ликвидации последствий. Причины пожара пока неизвестны.
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Иван Мусатов