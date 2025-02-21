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В Калужской области крупный пожар на заводе по переработке пластика

Shot: в Калужской области крупный пожар на заводе по переработке пластика
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

В Жуковском районе Калужской области произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика возле деревни Окороково. Об этом сообщает Shot.
«Мощный пожар произошёл на заводе по переработке пластика в Калужской области», — передает telegram-канал.

Как рассказывают очевидцы, зарево от пламени видно за несколько километров от места происшествия. Столб дыма можно рассмотреть из города Обнинск. На месте работают экстренные службы для ликвидации последствий. Причины пожара пока неизвестны.

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«Ещё одна операция»: Ксения Душанова продолжает лечиться после того, как бывший лишил её глаза
Потерявшая глаз Ксения Душанова продолжает лечиться после избиения возлюбленным
21 февраля 2025, 12:51

Фото: istockphoto/Paul Gorvett

История 41-летней уроженки Сочи Ксении Душановой в своё время прогремела едва ли не на всю страну. Красавицу-блондинку избил и лишил при этом глаза её бывший избранник блогер Рашид Алиев.
Отношения пары развивались очень ярко и романтично, напоминает StarHit. Мужчина осыпал любимую цветами и подарками, устраивал разные приятные сюрпризы и вообще ухаживал очень красиво. Однако со временем Рашид стал проявлять болезненную ревность и даже поднимал руку на избранницу. Ксения несколько раз уходила от любимого, превратившегося в тирана, но он угрозами и уговорами заставлял её вернуться.

Наконец женщина решила поставить точку в отношениях окончательно. Тогда Алиев решился на жестокую и коварную месть. Он ночью пробрался в квартиру, в которой Ксения жила со своим сыном, и начал хладнокровно избивать её. В итоге Душанова серьёзно пострадала, врачи не смогли спасти ей повреждённый глаз, который пришлось удалить.

«Я благодарю Бога за то, что он не позволил Рашиду убить меня, ведь именно это он и собирался сделать, так как тщательно подготовил себе алиби. Я хотела всего лишь любить и быть любимой, а сошедший с ума монстр сделал из меня калеку», — написала Ксения в своём блоге.

Женщина рассказала, что ещё в то время, когда они жили вместе, Алиев постоянно и умело внушал ей, что без него она — никто, что он — её единственная надежда на покой и счастье, настраивал её против друзей. Пока Душанова спала, он залезал в её телефон и писал от её имени клиентам и знакомым.

«Жила как в тумане, а когда очнулась, было уже поздно — я осталась без жилья, потеряла, бизнес, осталась без средств к существованию. Остался только он — мой «спаситель». Мне хватило сил и смелости бежать после очередных угроз из серии "я твой единственный, уйдешь — убью или покалечу". По-настоящему я испугалась, когда стала просить о помощи, но мне никто не верил», — делится откровениями жертва тирана.

Ксения продолжает лечение и борьбу за восстановление физических и душевных сил. Она твёрдо решила, что не позволит никому сломать себе жизнь и намерена вернуться в общество, из которого её коварно вытеснил её бывший возлюбленный. Пока женщина продолжает находиться под наблюдением врачей.

«Еще одна операция позади. Мне взяли кость из челюсти и вставили в глазную орбиту, чтобы выровнять дно и срастить перелом. Убрали кисту в гайморовой пазухе, которая образовалась из-за смещения. Операция прошла успешно. Из-за отбитой печени и почек старалась не принимать обезболивающее. Впереди самое интересное — зубы и имплантация», — сообщила Ксения в своей социальной сети.

Она тепло благодарит косметологов и медицинских экспертов, которые помогают её в восстановлении практически уничтоженного лица. По словам Душановой, ей было бы никак не обойтись без их помощи и участия. Она пообещала самой себе вернуть здоровье и красоту, «чтобы сделать больше для мира и постараться стать счастливее для себя».

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Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы
21 февраля 2025, 11:37

Фото: iStock/Fedorovekb

В правительственном Aurus Senat, попавшем в ДТП Красной площади, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, она не пострадала, пишет Mash.
Напомним, правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади. Авария произошла на улице Воздвиженка. Столкнулись три автомобиля — Aurus и два Mercedes. В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи. По информации Mash, в правительственном автомобиле находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Известно, что она не пострадала. Однако травмы получил её водитель.

После ДТП Лут пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу.


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Правительственный Aurus Senat попал в ДТП около Красной площади
21 февраля 2025, 10:58

Фото: iStock/Anton Vakhrushev

Правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, премиальный автомобиль принадлежит Минсельхозу.

Отмечается, что авария произошла около часа назад на улице Воздвиженка. Столкнулись три автомобиля – Aurus и два Mercedes (S-класс и GLS-класс). В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Судя по опубликованным кадрам, на место аварии уже прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.

Известно, что ранее этот автомобиль использовала бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.

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«Заживо сварилась в кипятке»: блогера Викторию Лерман похоронили за день до назначенной свадьбы
Блогер Виктория Лерман заживо сварилась в кипятке за неделю до свадьбы
21 февраля 2025, 08:50

Виктория Лерман (Фото: ВКонтакте @bulletvika)

В ночь с 8 на 9 февраля известная певица Виктория Лерман принимала ванну у себя дома накануне «девичника», который должен был состояться незадолго до назначенной свадьбы. В итоге девушка заживо сварилась в кипятке.
Трагедия произошла, когда Виктория была дома одна, сообщает сетевое издание StarHit. Она открыла воду, случайно ошпарилась кипятком и упала, видимо, потеряв сознание от шока. Обваренное тело пролежало в горячей воде несколько часов. Утром Лерман обнаружил её жених, который вызвал экстренные службы.

Друзья и близкие блогера считают, что с девушкой расправился именно её возлюбленный, который ранее несколько лет отсидел в тюрьме. У правоохранителей также есть вопросы по данному делу. Следователи обнаружили в жилище влюблённой пары следы запрещённых веществ.

«По имеющимся данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Бывшая однокурсница погибшей также подтверждает, что у той была наркотическая зависимость. Виктория активно употребляла запрещённые вещества ещё будучи студенткой. Именно тогда она и познакомилась с будущим женихом, который так и не стал мужем.

«Она с этим «мужем» уже десять лет точно живет вместе. И там нужно еще разобраться, кто кого на наркоту подсадил… Мы в строительном вместе с ней учились, она после каждой лекции убивалась в бараках! Поэтому не нужно винить кого-то. Скорее всего, сердечко не выдержало», — говорит подруга блогера.

Свадьба была назначена на 14 февраля, День всех влюблённых. Накануне, 13 февраля, родные и близкие проводили Викторию в последний путь. Девушку хоронили в закрытом гробу, так как лицо её было сильно изуродовано после долгого пребывания в горячей воде.

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ФСБ сорвала планы восьми россиян совершить теракты в местах дислокации ВС РФ
21 февраля 2025, 08:20

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ сорвали планы восьми граждан РФ из шести регионов совершить по заданию спецслужб Украины теракты в местах дислокации ВС РФ. Все они задержаны и приговорены к наказанию со сроками лишения свободы от 16 до 22 лет.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возраст всех задержанных россиян составляет от 20 до 30 лет. Все они совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций по заданию украинских спецслужб. Далее они планировали совершить теракты в местах дислокации ВС РФ.

В ведомстве пояснили, что вербовка россиян происходила через мессенджеры WhatsApp и Telegram и другие открытые интернет-площадки через объявления о «быстром заработке».

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия и полностью доказали причастность задержанных к диверсионно-террористической деятельности Все они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет.

В ведомстве предупредили, что украинские спецслужбы привлекают россиян к совершению диверсий и убеждают, что их действия будут рассматриваться как преступления небольшой тяжести, обещая за выполнение заданий вознаграждение порядка 30 тысяч рублей.

«Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения», — подчеркнули в ФСБ.

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