Машины провалились под землю в Татарстане
Три машины провалились под землю в Татарстане.
Как пишет Telegram-канал Mash Iptash, все произошло в Новой Туре. По словам очевидцев, на парковке образовалась яма.
«Три машины провалились под землю на парковке у склада в Новой Туре — ее просто размыло», — сказано в публикации.В середине текущего месяца аналогичный инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Как уточнял портал NN.RU, на пересечении улиц Бекетова и Уссурийской была коммунальная авария.
В результате происшествия размыло асфальт, а придомовую дорогу затопило. Автомобиль провалился сквозь дорожное полотно, под землей оказался капот легковушки. Поврежденный участок сетей выводили из эксплуатации.