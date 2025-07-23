23 июля 2025, 16:30

Фото: istockphoto/Tactical Toadfish

Три машины провалились под землю в Татарстане.





Как пишет Telegram-канал Mash Iptash, все произошло в Новой Туре. По словам очевидцев, на парковке образовалась яма.





«Три машины провалились под землю на парковке у склада в Новой Туре — ее просто размыло», — сказано в публикации.

