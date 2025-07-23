Выпали глаза: в селе Нижегородской области живодёр зверски убил собаку
Житель Фокина в Нижегородской области зверски убил собаку из-за съеденных кур
Житель села Фокино, расположенного в Нижегородской области, убил собаку, которая съела его двух домашних куриц. Труп животного он сняли на видео, а после отправил его соседям с угрозами, пишет телеграм-канал Ni Mash.
Живодёр сильно истязал пса — у животного даже выпали глаза. После он выбросил собаки в реку.
«Мне всегда жалко животных. Я всегда считаю, что лучше их хозяев *** вместо животных. Вот у него глаз выпал, вылетел. Собака ни при чём. У неё просто есть инстинкт ловить куриц и всё остальное. <…> Вот что с собакой случилось, когда она слишком на себя взяла. И с вашими собаками будет то же самое, если они в хлеву хоть раз окажутся», — сказал изверг, при этом снимая мёртвую собаку.Уточняется, что зоозащитники обратились к участковому.
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