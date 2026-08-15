Машинист башенного крана выпал из кабины и погиб на стройке в Дагестане
На строительной площадке в Дагестане произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом стало известно 15 августа.
Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, 32-летний машинист башенного крана упал из кабины техники на землю. Инцидент случился днем на объекте, расположенном на улице Кавказской.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку, устанавливая все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее башенный кран упал в Евпатории в Крыму. Подробности в нашем материале.
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