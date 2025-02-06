«Машинка по печатанию денег»: в Германии супруги снимали порно со своими детьми

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В Германии 43-летнего мужчину обвинили в изготовлении недопустимых материалов с участием его несовершеннолетних детей, сообщила газета Bild.
Следствие полагает, что житель Бохума Себастьян снимал порно со своими дочерями 15 и восьми лет, чтобы впоследствии продавать. Отмечалось, что в некоторых случаях девочкам давали препараты, из-за которых они засыпали. Все происходило с согласия матери.
В общих чатах супруги называли свою восьмилетнюю дочь «нашей маленькой машинкой по печатанию денег», подразумевая ее участие в порно.
Сам обвиняемый объявил, что у него были интимные отношения с 15-летней дочерью, которые не одобряла его жена и мать девочек. Дабы проводить больше времени с несовершеннолетней, он якобы сфальсифицировал часть контента. При этом сама дочь обвиняемого якобы согласилась на отношения с папой.
Уточнялось, что от действий супругов пострадала годовалая девочка, но детали не раскрываются.
Известно, что Себастьян уже получил срок за то, что выдавал себя за работника скорой помощи, при этом оконченного медобразования у него не было.
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В общих чатах супруги называли свою восьмилетнюю дочь «нашей маленькой машинкой по печатанию денег», подразумевая ее участие в порно.
Сам обвиняемый объявил, что у него были интимные отношения с 15-летней дочерью, которые не одобряла его жена и мать девочек. Дабы проводить больше времени с несовершеннолетней, он якобы сфальсифицировал часть контента. При этом сама дочь обвиняемого якобы согласилась на отношения с папой.
Уточнялось, что от действий супругов пострадала годовалая девочка, но детали не раскрываются.
Известно, что Себастьян уже получил срок за то, что выдавал себя за работника скорой помощи, при этом оконченного медобразования у него не было.
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Ольга Енгалычева