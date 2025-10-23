Машину блогерши забрали на штраф-стоянку в Дагестане
Машину блогерши Ханум забрали на штраф-стоянку в Дагестане за лихачество
Полицейские в Дагестане поместили на штраф-стоянку автомобиль блогерши и собрали материал по нескольким нарушениям ПДД. Об этом сообщила руководитель пресс‑службы МВД республики Гаяна Гариева.
«Автомобиль блогера загнали на стоянку УВД Махачкалы, а саму девушку опросили в ГИБДД, но ее трактовка допущенных ею нарушений «максимум - агрессивная езда» не устроила правоохранителей. Уже собран материал по нескольким нарушениям, но это еще не все. Разбирательство продолжается», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Ранее девушка, известная в сети как Ханум, опубликовала в Instagram* несколько роликов с рискованными манёврами на дороге. У неё около 264 тысяч подписчиков. В одном из видео была подпись: «Мне надо быть на месте в 17.00 — также я в 17.20». Кадры разошлись по местным Telegram‑каналам и вызвали общественное недовольство.
Представительница МВД подчеркнула, что блогерше придётся отвечать по всей строгости закона, в том числе и за агрессивную езду.