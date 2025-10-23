Машину блогерши забрали на штраф-стоянку в Дагестане

23 октября 2025, 22:28

Машину блогерши Ханум забрали на штраф-стоянку в Дагестане за лихачество

Фото: istockphoto/Chalabala

Полицейские в Дагестане поместили на штраф-стоянку автомобиль блогерши и собрали материал по нескольким нарушениям ПДД. Об этом сообщила руководитель пресс‑службы МВД республики Гаяна Гариева.







«Автомобиль блогера загнали на стоянку УВД Махачкалы, а саму девушку опросили в ГИБДД, но ее трактовка допущенных ею нарушений «максимум - агрессивная езда» не устроила правоохранителей. Уже собран материал по нескольким нарушениям, но это еще не все. Разбирательство продолжается», — говорится в сообщении в телеграм-канале.