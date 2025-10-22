Появилось видео масштабного ДТП на Невском проспекте с участием восьми машин
В Санкт-Петербурге на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы произошло масштабное ДТП с участием восьми машин. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».
Инцидент случился 22 октября в 14:05 по московскому времени. В результате столкновения пострадала женщина. Она находилась за рулём одного из автомобилей.
Полицейские считают, что аварию спровоцировал водитель автомобиля «Ауди». По их информации, этот автомобилист попытался проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофор. Сотрудники ГИБДД оформили место ДТП и опросили свидетелей. Полиция устанавливает все обстоятельства и окончательные причины инцидента.
Ранее появилось видео с последствиями массового ДТП с грузовиками в Подмосковье.
Читайте также: