Появилось видео масштабного ДТП на Невском проспекте с участием восьми машин

22 октября 2025, 21:55

В Петербурге на Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми машин

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В Санкт-Петербурге на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы произошло масштабное ДТП с участием восьми машин. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».