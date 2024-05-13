Машину депутата «Единой России» взорвали в зоне СВО

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Депутат Астраханской областной думы от партии «Единая Россия» Денис Харитонов сообщил, что его машина была взорвана в зоне проведения спецоперации, куда он прежде отправился добровольцем. Об этом Харитонов сообщил в своем телеграм-канале.
По словам депутата, автомобиль был взорван во время выполнения боевого задания. Ему удалось спасти документы и личные вещи боевого товарища «Шмеля», которые в этот момент находились в машине.
Харитонов отметил, что случай с подрывом автомобиля взят на контроль.
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