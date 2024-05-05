В Херсоне прогремел сильный взрыв

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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел сильный взрыв, передает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел примерно в 23:05. Местные власти не дали комментариев.
Согласно карте, подготовленной Министерством цифровой трансформации Украины, на территории подконтрольных Киеву районов объявлена воздушная тревога.
Ранее взрыв произошел в Сумах. До этого в Харькове прозвучал четвертый взрыв за день.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно карте, подготовленной Министерством цифровой трансформации Украины, на территории подконтрольных Киеву районов объявлена воздушная тревога.
Ранее взрыв произошел в Сумах. До этого в Харькове прозвучал четвертый взрыв за день.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов