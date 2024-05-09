Мэр Одессы Труханов: взрыв прогремел в городе

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В Одессе прогремел взрыв вскоре после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
«В Одессе было слышно взрыв», – сообщил он.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области сначала была объявлена воздушная тревога. Сигнал оповещения сработал в 17:10 по мск.
В настоящее время информации о повреждении каких-либо объектов нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Прежде сообщалось, что три «прилета» зафиксированы в районе портовой инфраструктуры Одессы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова