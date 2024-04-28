В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

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В подконтрольном украинской армии городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева, звучит воздушная тревога.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали населённый пункт Вязовое в регионе. В результате этого удара никто не пострадал, однако был повреждён объект связи. Специалисты скоро приступят к ликвидации последствий украинского удара.
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Анастасия Чинкова