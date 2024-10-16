В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе

Фото: istock/Anton Novikov
В Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным МВД, авария случилась на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново в 19:05.
Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.
Мать скончалась на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован с травмами. Ведется расследование для установления всех обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике арестовали водителя автоцистерны со сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на заправке в Грозном. Об этом сообщает СК РФ. По данным ведомства, он нарушил требования безопасности, когда работал на АЗС.
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Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы
Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.
Мать скончалась на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован с травмами. Ведется расследование для установления всех обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике арестовали водителя автоцистерны со сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на заправке в Грозном. Об этом сообщает СК РФ. По данным ведомства, он нарушил требования безопасности, когда работал на АЗС.
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Елена Перлова