Машину с маленькими детьми обстреляли в российском городе
В Томске неизвестные обстреляли автомобиль, в салоне которого находились маленькие дети. Об этом сообщил телеграм-канал «Регион-70 Томск» со ссылкой на владельца машины.
По его словам, все произошло около дома №104 на Сибирской улице. На опубликованных кадрах видно разбитое переднее стекло.
Мужчина предполагает, что стрелки использовали пневматическое оружие и напали «с нижней дороги» или из кустов. Он также отметил, что в этот момент за рулем была девушка, а на заднем сидении — дети.
Пострадавший призвал жителей города быть осторожнее, а также поинтересовался, подвергался ли кто-то из них нападению в этом районе.
