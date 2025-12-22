В Петербурге женщина вывесила нацистский влаг на окна ради шутки
В Санкт-Петербурге женщину отправили на обязательные работы после того, как она вывесила на окна своей квартиры флаг, похожий на нацистский. Инцидент произошёл в Красносельском районе.
По информации Neva.Today, всё случилось 19 декабря. Петербурженка разместила флаг на окнах своей квартиры, и его заметил случайный прохожий. Он сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего к ситуации подключились полицейские и материалы были переданы в суд.
На заседании женщина объяснила, что повесила флаг «ради шутки» и не вкладывала в это никакого смысла. Однако суд счёл такие объяснения недопустимыми и признал её виновной в демонстрации запрещённой символики.
В итоге Красносельский суд назначил петербурженке административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.
Читайте также: