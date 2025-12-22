Российский пенсионер надругался над девочкой на даче и получил срок

22 декабря 2025, 18:42

Пенсионер из Саратова получил 12 лет колонии за надругательство над девочкой

Фото: iStock/juriskraulis

68-летнего жителя Саратова осудили за надругательство над девочкой. Об этом сообщил областной следком в своем телеграм-канале.





По версии следствия, все произошло в ночь на 10 июня 2024 года. В тот день пенсионер совершил действия сексуального характера в отношении малолетней. О случившемся ребенок рассказал матери и бабушке, после чего они написали заявление в полицию.

«Следователям удалось собрать исчерпывающие доказательства, изобличающие мужчину в совершении инкриминированного деяния», — передает ведомство.