Российский пенсионер надругался над девочкой на даче и получил срок
Пенсионер из Саратова получил 12 лет колонии за надругательство над девочкой
68-летнего жителя Саратова осудили за надругательство над девочкой. Об этом сообщил областной следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в ночь на 10 июня 2024 года. В тот день пенсионер совершил действия сексуального характера в отношении малолетней. О случившемся ребенок рассказал матери и бабушке, после чего они написали заявление в полицию.
«Следователям удалось собрать исчерпывающие доказательства, изобличающие мужчину в совершении инкриминированного деяния», — передает ведомство.Вскоре пожилого педофила поймали, вменив ему пункт «б» части 4 статьи 132 УК. Суд признал его виновным, приговорив к 12 годам колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Также с осужденного взыскали моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.