Машину с телами мужчины и женщины нашли в Кировской области

04 августа 2026, 13:39

В Кировской области в реке Вятке обнаружили машину с телами женщины и мужчины

Фото: медиасток.рф

Следственное управление СК РФ по Кировской области организовало доследственную проверку после обнаружения затонувшего автомобиля в реке Вятке. Об этом стало известно 4 августа от пресс-службы ведомства.