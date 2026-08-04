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Машину с телами мужчины и женщины нашли в Кировской области

В Кировской области в реке Вятке обнаружили машину с телами женщины и мужчины
Фото: медиасток.рф

Следственное управление СК РФ по Кировской области организовало доследственную проверку после обнаружения затонувшего автомобиля в реке Вятке. Об этом стало известно 4 августа от пресс-службы ведомства.



Трагедия произошла в районе деревни Боровица вечером 3 числа. В салоне машины нашли тела 48-летнего мужчины и 46-летней женщины, являвшихся супругами и проживавших в Кирово-Чепецке.

В настоящее время следователи устанавливают точные обстоятельства случившегося. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружили.

Ранее тела двух школьниц нашли в кустах у «заброшки» после уроков. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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