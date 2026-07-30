Тела двух школьниц нашли в кустах у «заброшки» после уроков

30 июля 2026, 16:24

В Малайзии две 14-летние школьницы погибли при падении с заброшенного здания

Фото: iStock/udra

В Малайзии обнаружили тела двух 14-летних школьниц, которые приехали к заброшенным многоквартирным домам после уроков и упали с одного из верхних этажей. Об этом сообщает издание The New Straits Times.