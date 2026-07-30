Тела двух школьниц нашли в кустах у «заброшки» после уроков
В Малайзии обнаружили тела двух 14-летних школьниц, которые приехали к заброшенным многоквартирным домам после уроков и упали с одного из верхних этажей. Об этом сообщает издание The New Straits Times.
Мать одной из погибших рассказала, что сама отвезла дочь с ее подругой к этому месту примерно за четыре часа до трагедии. Женщина отметила, что всегда забирала и отвозила ребенка в школу, поэтому не ожидала, что с ним может произойти подобное. Она опознала дочь по спортивной одежде — девочка была в том же, в чем вышла из дома.
По словам охранника жилого комплекса, прохожие видели, как школьницы вошли в здание. Позже их тела обнаружили в кустах рядом друг с другом. Следов насильственной смерти, предварительно, нет. Расследование продолжат после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в США подросток погиб, пытаясь защитить младшего брата во время грозы.
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