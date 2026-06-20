Машину с женским телом достали со дна российской реки

20 июня 2026, 19:58

Машину с трупом женщины достали в Пермском крае со дна реки Ирень

Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В Пермском крае завершили операцию по подъему из реки Ирень легкового автомобиля ВАЗ-2106, внутри которого обнаружили тело молодой женщины. Об этом проинформировали специалисты Кунгурской службы спасения во «Вконтакте».