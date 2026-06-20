Машину с женским телом достали со дна российской реки
В Пермском крае завершили операцию по подъему из реки Ирень легкового автомобиля ВАЗ-2106, внутри которого обнаружили тело молодой женщины. Об этом проинформировали специалисты Кунгурской службы спасения во «Вконтакте».
Сигнал о затопленном транспортном средстве, находящемся на дне водоема в окрестностях Кунгура, поступил спасателям минувшей ночью. Авто обнаружили в районе съезда с федеральной трассы Р-243.
Прибывшие на место водолазы оперативно провели работы: из салона извлекли тело погибшей, личность которой уже установили — ею оказалась девушка 1991 года рождения. Останки доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. После этого спасатели подняли из воды и саму машину.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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