Труп младенца нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного мальчика. Об этом сообщает издание donday.ru.
Страшную находку сделали местные жители вечером 16 июня. Они пришли выбросить мусор и заметили в баке мертвого младенца. Контейнер находился рядом с многоквартирным домом, неподалеку расположены две школы и два детских сада. Очевидцы вызвали полицию.
Как сообщили в СУ СК по региону, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. При первоначальном осмотре следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии и ищут причастных. Областная прокуратура также организовала проверку и взяла ход расследования под контроль.
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