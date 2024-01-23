Машину жителя Подмосковья сожгли по приказу криминального авторитета

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двое мужчин сожгли иномарку жителя города Пушкино по распоряжению криминального авторитета, «крышующего» бизнес с наймом мигрантов-нелегалов. Исполнителей и заказчика преступления задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Автомобиль был припаркован на неохраняемой стоянке у одного из домов на улице Просвещения. Полиция установила, что двое мужчин облили машину горючим, подожгли и скрылись. Автомобиль полностью выгорел. Ущерб составил 3 млн рулей», — говорится в сообщении.Поджигателей удалось задержать, ими оказались приезжие из Средней Азии 30 и 36 лет. Они рассказали, что поджог совершили из личной неприязни к владельцу машины, а также по приказу знакомого.
Всех задержанных поместили под стражу. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям, совершённым в Подмосковье.
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