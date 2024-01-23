Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля КВН в Сочи

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В Сочи 32-летний мужчина расправился с 31-летним юмористом Амираном Геворкяном во время фестиваля КВН. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.
По данным издания, утром 18 января Амиран подрался с мужчиной из Дагестана возле гостиницы «Жемчужина». Мужчина кинул юмориста, он ударился головой об лестницу и потерял сознание. Прибывшей бригаде сокрой помощи заявили, что он сам упал, но позже вся правда стала известна.
У пострадавшего диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Геворкян впал в кому, а спустя два дня юморист скончался.
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Алина Юрчак