Маск: Starship потерпел крушение из-за утечки топлива или кислорода

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что причиной крушения корабля Starship является утечка топлива или кислорода. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.
«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя, которая была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия», — заявил Маск.
В связи с этим в компании будет введена двойная проверка утечек, а также система пожаротушения. К тому же есть вероятность увеличения площади вентиляционного отверстия. Маск отметил, что пока нельзя говорит о запуске в следующем месяце.
Ранее компания SpaceX сообщила о крушении прототипа корабля Starship в ходе тестового запуска.
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Иван Мусатов