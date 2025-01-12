Маск призвал вернуть Европе величие после утверждения Шольца кандидатом в канцлеры

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Предприниматель из США Илон Маск заявил в соцсети X, что необходимо вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии.
«Сделаем Европу снова великой», — обратил внимание американский предприниматель.
В декабре Илон Маск резко раскритиковал Олафа Шольца после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге. Маск назвал Шольца «некомпетентным дураком» и потребовал его немедленной отставки.
Трагедия, на фоне которой прозвучали эти заявления, произошла 20 декабря. На рождественской ярмарке автомобиль врезался в толпу людей. Жертвами стали не менее 11 человек, около 80 пострадали. Подозреваемый в наезде был задержан, а власти Германии продолжают расследовать мотивы преступления.
Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля. Шольц столкнулся с серьезной оппозицией внутри собственной партии, которая желала выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса.
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Ольга Енгалычева