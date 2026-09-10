Российские туристы на Пхукете столкнулись с новой волной COVID-19
Новая вспышка COVID-19 на Пхукете создала существенные проблемы для российских туристов и релокантов. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Путешественники массово сообщают о тяжёлых симптомах, из-за которых они проводят дни отпуска в постели. Житель Петербурга рассказал, что в его компании сразу пять человек слегли с высокой температурой, сильными мигренями и ломотой в теле.
Особенно тяжело им приходится по ночам, когда жар усиливается настолько, что одежду можно буквально выжимать от пота. Власти признают, что сейчас в стране новая волна ковида, и Пхукет занял третье место по уровню заболеваемости — после Бангкока и Чонбури.
Только за последнюю неделю августа в больнице Вачира на острове зафиксировали 64 случая заражения. Туристам советуют избегать мест с большим скоплением людей и носить маски.
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