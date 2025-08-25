Массажист-насильник угрожал москвичке скормить ее ротвейлеру за отказ в интиме
Массажист-насильник угрожал москвичке расправой за отказ в интиме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в начале июня. Мужчина настойчиво склонял девушку к интимной близости, но та отказывалась. Тогда он стал угрожать, что убьет ее, а тело скормит ротвейлеру.
Испугавшись за свою жизнь, девушка выпрыгнула из окна квартиры мужчины, получив тяжелые травмы — перелом позвоночника и ноги. Теперь она передвигается в инвалидном кресле.
Адвокат потерпевшей пожаловался в столичную прокуратуру на бездействие следствия. По его словам, подозреваемый остается на свободе и представляет опасность для общества.
