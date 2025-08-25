Массажист-насильник угрожал москвичке скормить ее ротвейлеру за отказ в интиме

25 августа 2025, 18:03

В Москве завели дело на массажиста, который угрожал отказавшей в интиме девушке

Фото: iStock/slkoceva

Массажист-насильник угрожал москвичке расправой за отказ в интиме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».