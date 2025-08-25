Захлебнувшийся водой в бассейне мужчина умер в Петербурге
Мужчина захлебнулся в бассейне в Петербурге и скончался в больнице, по факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба городского СК РФ.
Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным, вечером 21 августа во время пребывания в бассейне спортивного клуба на улице Маршала Захарова мужчина захлебнулся водой; его доставили в медучреждение, где впоследствии наступила смерть.
Прокуратура города взяла ход и результаты расследования данного уголовного дела на контроль.
