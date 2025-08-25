25 августа 2025, 17:02

Захлебнувшийся водой в бассейне мужчина умер в Петербурге, начато уголовное дело

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Мужчина захлебнулся в бассейне в Петербурге и скончался в больнице, по факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба городского СК РФ.