В Приамурье пробурят вторую скважину к заваленным в шахте горнякам

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В руднике «Пионер» в Амурской области пробурят вторую скважину к оказавшимся под завалами горнякам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Он пояснил, что вторая разведывательная шахта позволит спасателям связаться с горизонтом шахты, который расположен ближе. Это, в свою очередь, поможет точнее определить обстановку внутри.
Орлов подчеркнул, что в скважины будут опущены специальные камеры, которые были привезены из Новокузнецка.
Отметим, что спасатели уже вторые сутки не могут установить связь с горняками. Вечером в понедельник, 18 марта, на руднике «Пионер» произошёл обвал. Под завалами оказались 13 горняков. В настоящее время в Амурской области введён режим ЧС. О бурении первой скважины Орлов сообщил утром, 20 марта.
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Орлов подчеркнул, что в скважины будут опущены специальные камеры, которые были привезены из Новокузнецка.
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Анастасия Чинкова