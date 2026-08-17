Масштабная эвакуация прошла на греческом острове из-за сильного пожара

17 августа 2026, 04:39

593 человек эвакуировали с греческого острова Саламин из-за сильного пожара

Фото: iStock/grafoto

Власти эвакуировали 593 человека с острова Саламин, расположенного недалеко от Афин, из-за сильного пожара. Об этом сообщает телеканал ERT-News.