Масштабная эвакуация прошла на греческом острове из-за сильного пожара
Власти эвакуировали 593 человека с острова Саламин, расположенного недалеко от Афин, из-за сильного пожара. Об этом сообщает телеканал ERT-News.
Жителей и туристов вывозили из прибрежных районов Сатерли и Колонес: 571 человека доставили на материк паромом, еще 22 — на грузовых судах и катерах. Береговая охрана Греции готова при необходимости продолжить эвакуацию.
Огонь вспыхнул на замусоренном участке земли и быстро распространился из-за сильного ветра. К тушению привлекли 146 пожарных на 32 машинах и девять пеших отрядов. К ликвидации возгорания также присоединились добровольцы, а с воздуха помогали четыре самолета и шесть вертолетов.
На настоящий момент мощных фронтов огня уже нет, специалисты устраняют отдельные очаги и задымленные участки. Однако в населенном пункте Перистерия двое пожилых людей оказались отрезанными огнем в собственном доме, спасти их не удалось. Еще десять человек получили ожоги, их госпитализировали. Причина возникновения пожара пока неизвестна.
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