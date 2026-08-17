Спящая пожилая женщина стала жертвой леопарда
60-летняя жительница Индии Джай Кала стала жертвой леопарда. Об этом сообщает издание The Times of India.
Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш. Хищник проник в жилище пожилой женщины и напал на нее, когда она спала. Услышав крики, на помощь прибежали соседи, после чего зверь скрылся.
Пострадавшая получала серьезные травмы, ей потребовалась экстренная госпитализация. Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. Тем временем специалисты лесного департамента приступили к поискам агрессивного животного.
Местные жители регулярно жалуются на появление диких зверей вблизи деревни. Власти пообещали усилить меры безопасности и установить наблюдение за передвижениями леопардов.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Вашингтона вновь зафиксировали нападение бобра на человека – на этот раз пострадала десятилетняя девочка, которую доставили в больницу с укусом.
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