Спящая пожилая женщина стала жертвой леопарда

17 августа 2026, 02:38

В Индии леопард пробрался в дом и напал на спящую 60-летнюю женщину

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

60-летняя жительница Индии Джай Кала стала жертвой леопарда. Об этом сообщает издание The Times of India.