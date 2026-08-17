Крокодил утащил мужчину в море на популярном курорте
На популярном мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта крокодил напал на мужчину, отдыхавшего на пляже перед отелем, и утащил его в море. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Трагедия произошла 7 августа около 18:00 на пляже перед Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa в штате Халиско. Жертвой стал 28-летний житель Мехико Ирвинг Маурисио. Спасатели вели поиски всю ночь, тело обнаружили только на следующее утро примерно в 300 метрах от берега.
Руководство отеля заявило, что на пляже есть предупреждающие знаки, ведутся ночные патрули и вывешиваются красные флаги, предостерегающие от опасности. В заявлении также отмечается, что персонал знает, как действовать в экстренных ситуациях, а правила безопасности часто пересматриваются.
Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница Индии Джай Кала стала жертвой леопарда. Хищник проник в жилище пожилой женщины и напал на нее, когда она спала. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, ей потребовалась экстренная госпитализация.
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