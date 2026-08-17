Крокодил утащил мужчину в море на популярном курорте

17 августа 2026, 04:00

Крокодил утащил мужчину в море на курорте Пуэрто-Вальярта в Мексике

Фото: iStock/AppleZoomZoom

На популярном мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта крокодил напал на мужчину, отдыхавшего на пляже перед отелем, и утащил его в море. Об этом сообщает телеканал ABC News.