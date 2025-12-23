Юные угонщики из Огайо: погоня за приключениями и страх остаться без рождественского подарка
В американском штате Огайо трое подростков устроили незапланированные гонки, вдохновившись видео на YouTube, и едва не лишились рождественских подарков от Санты. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Ребята в возрасте от 8 до 12 лет шли в магазин, когда их внимание привлекла припаркованная Kia Optima. По признанию одного из юных авантюристов, им словно овладело некое искушение: он решил угнать машину, следуя инструкциям из популярных роликов на YouTube.
Приключения длились недолго. Полиция оперативно получила ориентировку на автомобиль и начала поиски. Пытаясь уйти от преследования, неопытные водители не справились с управлением и врезались в дом.
Осознав последствия, мальчики пришли в отчаяние. На допросе юные правонарушители выразили опасения, что после содеянного вместо подарков от Санта-Клауса на Рождество они получат уголь как напоминание о плохом поведении.
