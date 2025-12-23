Юные угонщики из Огайо: погоня за приключениями и страх остаться без рождественского подарка

23 декабря 2025, 04:28

В США дети разбили автомобиль и испугались наказания от Санта-Клауса

Фото: iStock/Lacheev

В американском штате Огайо трое подростков устроили незапланированные гонки, вдохновившись видео на YouTube, и едва не лишились рождественских подарков от Санты. Об этом сообщает телеканал Fox News.