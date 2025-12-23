Автомобиль въехал в толпу людей на праздничном параде в Нидерландах

23 декабря 2025, 06:27

Девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Нидерландах

Фото: iStock/Robert vt Hoenderdaal

В деревне Нюнспет (провинция Гелдерланд, центральная часть Нидерландов) автомобиль врезался в толпу зрителей, собравшихся на зимнем световом шоу. Об этом 22 декабря сообщил информационный портал Dutch News.