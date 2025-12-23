Автомобиль въехал в толпу людей на праздничном параде в Нидерландах
В деревне Нюнспет (провинция Гелдерланд, центральная часть Нидерландов) автомобиль врезался в толпу зрителей, собравшихся на зимнем световом шоу. Об этом 22 декабря сообщил информационный портал Dutch News.
Инцидент случился во время парада, где демонстрировались украшенные яркими огнями грузовики. В результате происшествия ранения получили девять человек — им понадобилась госпитализация. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, медики оказывают им необходимую помощь.Сведения о задержании водителя не поступали.
В момент наезда сотни местных жителей пришли посмотреть традиционное шествие. Это красочное мероприятие проводится в Нидерландах ежегодно в преддверии зимних праздников и пользуется большой популярностью у жителей региона.
