Масштабные беспорядки охватили Марокко, есть жертвы
Три человека погибли в результате беспорядков в Марокко
В ходе беспорядков в Марокко погибли три человека, более 350 граждан получили ранения. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.
По информации марокканской газеты Hespress, протестные акции, начавшиеся в конце прошлой недели, переросли в массовые беспорядки. Демонстранты используют холодное оружие, камни, газовые баллончики, на улицах городов горят покрышки.
«Группа людей пыталась захватить боеприпасы, снаряжение и табельное оружие, что вынудило королевскую жандармерию применить самооборону, в результате чего погибли три человека», — заявили в министерстве.Кроме того, ведомство сообщило, что в ходе столкновений пострадали 354 человека, из которых 326 — сотрудники правоохранительных органов.
Посольство РФ попросило россиян избегать мест массового скопления людей, заявив, что в столице королевства сохраняется спокойная обстановка. Больше всего протесты затронули Марракеш, Агадир и Касабланку, передает Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Организатором беспорядков могло стать молодежное движение, требующее от марокканских властей провести реформы в сфере образования и здравоохранения, а также избавить страну от коррупции.