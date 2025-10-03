Масштабные беспорядки охватили Марокко, есть жертвы

03 октября 2025, 00:21

Три человека погибли в результате беспорядков в Марокко

Фото: istockphoto / Makarska

В ходе беспорядков в Марокко погибли три человека, более 350 граждан получили ранения. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.





По информации марокканской газеты Hespress, протестные акции, начавшиеся в конце прошлой недели, переросли в массовые беспорядки. Демонстранты используют холодное оружие, камни, газовые баллончики, на улицах городов горят покрышки.





«Группа людей пыталась захватить боеприпасы, снаряжение и табельное оружие, что вынудило королевскую жандармерию применить самооборону, в результате чего погибли три человека», — заявили в министерстве.

