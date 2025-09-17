Достижения.рф

Пассажиры корабля устроили массовую драку и сорвали круиз в США

Daily Mail: Пассажиры лайнера Royal Caribbean в США сорвали круиз на Багамы
Фото: istockphoto/NANCY PAUWELS

Пассажиры круизного лайнера Royal Caribbean сорвали поездку на Багамы из‑за конфликта у детского бассейна. Об этом сообщает Daily Mail.



По информации издания, 15 сентября судно «Чудеса морей» вышло из порта Майами в четырёхдневный рейс, но вскоре после отплытия на борту произошла массовая драка. По меньшей мере 12 человек участвовали в беспорядках, двоих пассажиров доставили в больницу.

Из‑за инцидента капитан вернулся в порт отправления тем же вечером. Задержанных по прибытии передали полиции.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров, задолжавший в покер 1,3 миллиона рублей, прыгнул за борт сразу после прибытия судна в порт.

Никита Кротов

