СВР: Евросоюз готовит «сербский майдан»
Евросоюз пытается организовать в Сербии смену власти по сценарию «цветной революции». По информации Службы внешней разведки (СВР) России, беспорядки в стране с активным участием молодёжи во многом стали результатом подрывной деятельности Брюсселя.
В ведомстве утверждают, что целью ЕС является установление в Сербии лояльного к себе руководства. В разведке отметили, что евроэлиты уже добились определённых успехов, и часть молодёжи начинает применять радикальные методы борьбы.
При этом в СВР считают, что данный сценарий в Сербии даёт сбой. В ведомстве добавили, что обещания европейских чиновников о скором вступлении в ЕС служат приманкой, а реальная цена таких перемен может оказаться высокой для национальной идентичности страны.
