Достижения.рф

СВР: Евросоюз готовит «сербский майдан»

СВР: Брюссель пытается реализовать в Сербии сценарий «цветной революции»
Фото: Istock/Jorisvo

Евросоюз пытается организовать в Сербии смену власти по сценарию «цветной революции». По информации Службы внешней разведки (СВР) России, беспорядки в стране с активным участием молодёжи во многом стали результатом подрывной деятельности Брюсселя.



В ведомстве утверждают, что целью ЕС является установление в Сербии лояльного к себе руководства. В разведке отметили, что евроэлиты уже добились определённых успехов, и часть молодёжи начинает применять радикальные методы борьбы.

При этом в СВР считают, что данный сценарий в Сербии даёт сбой. В ведомстве добавили, что обещания европейских чиновников о скором вступлении в ЕС служат приманкой, а реальная цена таких перемен может оказаться высокой для национальной идентичности страны.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пообещал «молниеносный ответ» любому агрессору.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0