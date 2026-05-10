В Свердловской области локализовали пожар, затронувший семь домов

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в Свердловской области, где загорелись несколько частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.



В ведомстве пояснили, что пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. На текущий момент информации о пострадавших нет.

Для борьбы с огнём привлекли 64 пожарных и 18 спецтехники. В заявлении уточняется, что МЧС России направило к месту происшествия 53 сотрудника и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Свердловской области погибла 35-летняя женщина с четырьмя детьми. Трагедия произошла в селе Ленское на улице Кирова.

Екатерина Коршунова

