В Свердловской области локализовали пожар, затронувший семь домов
Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в Свердловской области, где загорелись несколько частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
В ведомстве пояснили, что пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. На текущий момент информации о пострадавших нет.
Для борьбы с огнём привлекли 64 пожарных и 18 спецтехники. В заявлении уточняется, что МЧС России направило к месту происшествия 53 сотрудника и 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Свердловской области погибла 35-летняя женщина с четырьмя детьми. Трагедия произошла в селе Ленское на улице Кирова.
