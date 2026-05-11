Масштабный пожар вспыхнул недалеко от Майами

В американском штате Флорида вспыхнул крупный лесной пожар. Об этом сообщает телеканал NBC News.



По его данным, высокая стена пламени движется вдоль полей недалеко от Майами. Пожарно-спасательные бригады работают над локализацией огня.

Информации об эвакуации близлежащих районов пока не поступало, сведений о пострадавших также пока нет. Уточняется, что пожар распространяется в округах Майами-Дейд и Бровард.

Ранее сообщалось, что в Марокко обнаружили тело одного из двух американских военнослужащих, пропавших без вести во время учений в начале мая.

Лидия Пономарева

