Масштабный пожар начался на складе в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде произошел пожар в производственно-складском здании, площадь возгорания составляет 8,4 тыс. квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что возгорание произошло в здании, которое находится на Московском шоссе. Согласно информации ведомства, в результате пожара у здания обрушилась кровля на площади 900 кв. м.
В тушении пожара задействованы более 100 специалистов и 35 единиц техники, добавили МЧС. В настоящее время данные о пострадавших не поступали.
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