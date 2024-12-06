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Масштабный пожар начался на складе в Нижнем Новгороде

МЧС: пожар на складе в Нижнем Новгороде достиг 8,4 тыс. кв. м
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Нижнем Новгороде произошел пожар в производственно-складском здании, площадь возгорания составляет 8,4 тыс. квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.


Уточняется, что возгорание произошло в здании, которое находится на Московском шоссе. Согласно информации ведомства, в результате пожара у здания обрушилась кровля на площади 900 кв. м.

В тушении пожара задействованы более 100 специалистов и 35 единиц техники, добавили МЧС. В настоящее время данные о пострадавших не поступали.

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Жестокий убийца-расчленитель из Сарова может оказаться на свободе
РИА Новости: подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове может выйти на свободу
06 декабря 2024, 09:30

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове может оказаться на свободе. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне стало известно о задержании маньяка, который убил двух человек в Сарове и отрезал голову одной из жертв. Кадры опубликовал Shot.

Жители Сарова рассказали агентству, что видео задержания маньяка являются фейковыми, так как в городе на сегодняшний день нет столько снега. По их словам, подозреваемый проживал на Северном переулке, недалеко от места жительства своих жертв. Он не работал и состоял на учете у психиатра. В его квартире полицейские нашли одежду со следами крови.

Сейчас предполагаемого убийцу допрашивают, однако он полностью отрицает свою вину.

Таким образом, подозреваемый может находиться под стражей не более 48 часов без предъявления обвинения, но суд может продлить этот срок еще на 72 часа. За это время следствие должно найти достаточное количество улик для предъявления обвинения.

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#полицейские
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Подмосковная аферистка выманила сбережения у 91-летней женщины
06 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Молодую женщину задержали по подозрению в краже денег у 91-летней жительницы Коломны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей Пенсионного фонда, заявила, что необходимо поменять деньги на купюры нового образца, и что для этого сейчас подойдёт её коллега. Через несколько минут после звонка к пенсионерке пришла девушка и попросила написать «заявление на обмен денег». И когда хозяйка дома отвлеклась, гостья подменила приготовленные деньги на купюры «банка приколов», после чего спешно покинула квартиру. Сума ущерба составила 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейским удалось вычислить и задержать девушку — её оказалась 26-летняя жительница Воскресенска. Задержанная рассказала, что потратила украденные деньги на личные нужды.

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Масштабный пожар начался на складе в Нижнем Новгороде

СК ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина

Пенсионер пережил атаку крокодила, выдавив ему глаза
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#мошенничество
#кража
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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СК ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина
СКР опубликовал видео драк Мурдиева после критики Бастрыкина Кадыровым
06 декабря 2024, 07:54

Фото: iStock/Maddie Red Photography

В Следственном Комитете России ответили на критику деятельности главы ведомства Александра Бастрыкина и опубликовали видео драк с участием 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
«Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что при расследовании дела установлено следствие установило пятерых подростков, которые выбирали случайных прохожих, конфликтовали с ними, а после жестоко избивали.

По словам Петренко, только в сентябре 2023 года хулиганы напали на восемь человек, из которых семь были несовершеннолетними.
СКР квалифицировало действие чеченских подростков хулиганством, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Решение о их виновности будет принимать суд.

Ранее Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

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#суд
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#человек
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Пенсионер пережил атаку крокодила, выдавив ему глаза
В Индии пенсионер выдавил глаза крокодилу, который хотел утащить его под воду
06 декабря 2024, 05:46

Фото: iStock/Carl Jani

В индийском штате Одиша 62-летний Тушар Мандал едва избежал гибели после нападения крокодила у реки Рамачанди, пишет Times of India.
Мужчина совершал утреннее омовение, когда хищник схватил его за руку и попытался утащить под воду. Проявив быструю реакцию, Мандал надавил рептилии на глаза, что заставило её ослабить хватку. Благодаря своей находчивости он сумел отбиться и добраться до берега.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Этот случай стал уже вторым нападением крокодила в этом районе за месяц. В ноябре житель другой деревни также пережил атаку, сумев спастись. За последние 50 лет популяция крокодилов в регионе увеличилась почти в 20 раз, достигнув 1811 особей.

Нападения участились: за последние 14 месяцев от рептилий погибли 10 человек.

Власти усилили меры безопасности, заблокировав более 130 спусков к воде вокруг национального парка. Однако местные жители продолжают сталкиваться с угрозой, посещая реки.

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Россиянку арестовали в США за попытку незаконного перелета в Париж
США осудят россиянку, незаконно прилетевшую в Париж из Нью-Йорка
06 декабря 2024, 04:54

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения гражданке России Светлане Дали за незаконное проникновение на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, передает телеканал ABC News.
Инцидент произошел во время рейса из Нью-Йорка в Париж, который женщина совершила без билета, умышленно избегая сотрудников безопасности и авиакомпании.

Суд постановил задержать россиянку до 6 декабря, чтобы она могла обратиться за залогом. По данным ABC News, действия Светланы Дали квалифицированы как преднамеренное проникновение на самолет без разрешения, поскольку во время допроса она призналась в своей вине.

Ранее «Радио 1» сообщало детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.

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В Тюменской области в ДТП погибло два человека, трое пострадали

В Москве электробус столкнулся с Bentley
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#инцидент
#париж
#авиакомпании
#сша
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В Тюменской области в ДТП погибло два человека, трое пострадали
06 декабря 2024, 04:14

Фото: istockphoto/conejota

На 284-м километре трассы Тюмень - Омск в Ишимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Opel, Renault и грузовика Sitrak. Для двоих людей инцидент стал смертельным, трое пострадали.
В результате аварии погиб 66-летний пассажир Renault, а водитель Opel, получивший тяжелые травмы, скончался в больнице, передает ТАСС.

Еще три человека получили травмы: два пассажира Opel и водитель Renault. По предварительной информации, причиной аварии стало выезд автомобиля Opel на встречную полосу.

Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве столкнулись автобус и легковушка. В результате столкновения пять человек пострадали.

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#омск
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В Москве электробус столкнулся с Bentley
На Нахимовском проспекте в Москве столкнулись электробус и Bentley
06 декабря 2024, 02:48

Фото: iStock/Chalabala

На Нахимовском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электробуса и автомобиля марки Bentley.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, авария произошла в районе дома № 40.

«По предварительной информации, на Нахимовском проспекте в районе дома № 40 столкнулись электробус и автомобиль Bentley», — сказал собеседник агентства.
На данный момент врачи скорой помощи осматривают водителя Bentley. О причинах столкновения и возможных дополнительных пострадавших информация уточняется.

Ранее «Радио 1» писало о том, что поздним вечером 5 декабря крупное ДТП парализовало МКАД в Москве. Также стали известны детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.

Сообщалось, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.

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Надписи на гильзах и ДНК: детали убийства гендиректора UnitedHealthcare
ABC News: гильзы со словами нашли на месте убийства главы UnitedHealthcare
06 декабря 2024, 01:23

Фото: iStock/A_N

В Нью-Йорке расследуется убийство главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, который был застрелен утром в среду на Манхэттене по пути на конференцию. На месте преступления полицейские обнаружили гильзы с тремя словами, передает канал ABC News.
Полиция считает атаку целенаправленной и спланированной. Нападавший поджидал Томпсона, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся с места происшествия на велосипеде.

По мнению следователей, убийство совершил человек без профессиональной подготовки.

На месте стрельбы были обнаружены гильзы с надписями «отвергай» (deny), «охраняй» (defend) и «низвергай» (depose). Также полиция нашла телефон, предположительно принадлежащий подозреваемому, бутылку воды и обертку от конфеты, которые могут предоставить важные улики, такие как отпечатки пальцев или ДНК.

По данным ABC News, к расследованию подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее «Радио 1» сообщало, что подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области.

Также известно, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.

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#убийство
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#человек
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Житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста
В Калининграде мужчина получил 20 лет за убийство и сожжение водителя такси
06 декабря 2024, 00:43

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

54-летний мужчина из Калининграда осужден на 20 лет колонии строгого режима за убийство водителя такси и сожжение автомобиля с телом.
Приговор был вынесен Калининградским областным судом 5 декабря 2024 года на основании единогласного вердикта коллегии присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Преступление произошло ночью 21 сентября 2017 года.

Осужденный, ранее судимый, задушил таксиста, не желая оплачивать поездку. Затем он попытался скрыть следы, обливая автомобиль с телом горючей жидкостью и поджигая его, пишет Telegram-канал Калининградского областного суда.

Суд также постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей в пользу вдовы погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вызволили младенца из заблокированной машины.

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