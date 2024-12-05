В Кузбассе мужчина устроил поджег дома из-за отказа пустить его в гости

В Таиланде полиция обнаружила 73 тела на территории нескольких буддийских храмов, связанных с гуру Аджарн Сайфоном, передает South China Morning Post. Эти находки вызвали вопросы о законности методов, которые использовались в монастырях, а также о предназначении тел. Настоятель утверждает, что тела применялись в рамках уникальной медитационной практики, однако полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств.