В Кузбассе мужчина устроил поджег дома из-за отказа пустить его в гости

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
В городе Белово Кемеровской области мужчина совершил поджог после того, как хозяева дома, его знакомые, отказались пустить виновника пожара в дом. В результате погибло два человека.
По данным следственного управления СК РФ, которые передает ТАСС, инцидент произошел 3 декабря 2024 года на улице Ленина. Мужчина, зная, что в доме находятся его знакомый, пожилая женщина и сожительница хозяина, поджег надворную постройку, что привело к возгоранию жилого дома.
В результате пожара мужчина и его пожилая мать погибли от отравления угарным газом. Сожительница успела выбежать из дома, а соседи вызвали сотрудников МЧС.
Подозреваемый был задержан, признал свою вину и получил обвинение в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в частном доме в городском округе Сызрань Самарской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
Также этой ночью стало известно о том, что женщина, которая убила своего партнера, закрыв его в чемодане до утра, получила пожизненный срок в тюрьме.
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В результате пожара мужчина и его пожилая мать погибли от отравления угарным газом. Сожительница успела выбежать из дома, а соседи вызвали сотрудников МЧС.
Подозреваемый был задержан, признал свою вину и получил обвинение в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в частном доме в городском округе Сызрань Самарской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
Также этой ночью стало известно о том, что женщина, которая убила своего партнера, закрыв его в чемодане до утра, получила пожизненный срок в тюрьме.
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Мария Моисеева