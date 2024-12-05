В Дзержинске произошел крупный пожар на складе макулатуры

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В городе Дзержинск на складе с макулатурой и погрузочной техникой произошел пожар. По данным МЧС России, которые передает ТАСС, огонь охватил площадь 1,1 тыс. квадратных метров.
Сообщается, что склад представляет собой каркасно-металлический ангар, внутри которого находились сгораемые материалы. Сотрудники МЧС работают на месте для ликвидации возгорания и выяснения причин происшествия.
Информация о возможных пострадавших не уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое попали в реанимацию.
Утром 5 декабря пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня сумели спасти трёх подростков.
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Информация о возможных пострадавших не уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое попали в реанимацию.
Утром 5 декабря пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня сумели спасти трёх подростков.
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Мария Моисеева