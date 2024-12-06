Житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста

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54-летний мужчина из Калининграда осужден на 20 лет колонии строгого режима за убийство водителя такси и сожжение автомобиля с телом.
Приговор был вынесен Калининградским областным судом 5 декабря 2024 года на основании единогласного вердикта коллегии присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
Преступление произошло ночью 21 сентября 2017 года.
Осужденный, ранее судимый, задушил таксиста, не желая оплачивать поездку. Затем он попытался скрыть следы, обливая автомобиль с телом горючей жидкостью и поджигая его, пишет Telegram-канал Калининградского областного суда.
Суд также постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей в пользу вдовы погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вызволили младенца из заблокированной машины.
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Преступление произошло ночью 21 сентября 2017 года.
Осужденный, ранее судимый, задушил таксиста, не желая оплачивать поездку. Затем он попытался скрыть следы, обливая автомобиль с телом горючей жидкостью и поджигая его, пишет Telegram-канал Калининградского областного суда.
Суд также постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей в пользу вдовы погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вызволили младенца из заблокированной машины.
Читайте также:
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Мария Моисеева