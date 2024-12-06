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Житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста

В Калининграде мужчина получил 20 лет за убийство и сожжение водителя такси
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

54-летний мужчина из Калининграда осужден на 20 лет колонии строгого режима за убийство водителя такси и сожжение автомобиля с телом.
Приговор был вынесен Калининградским областным судом 5 декабря 2024 года на основании единогласного вердикта коллегии присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Преступление произошло ночью 21 сентября 2017 года.



Осужденный, ранее судимый, задушил таксиста, не желая оплачивать поездку. Затем он попытался скрыть следы, обливая автомобиль с телом горючей жидкостью и поджигая его, пишет Telegram-канал Калининградского областного суда.

Суд также постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей в пользу вдовы погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вызволили младенца из заблокированной машины.

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Надписи на гильзах и ДНК: детали убийства гендиректора UnitedHealthcare
ABC News: гильзы со словами нашли на месте убийства главы UnitedHealthcare
06 декабря 2024, 01:23

Фото: iStock/A_N

В Нью-Йорке расследуется убийство главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, который был застрелен утром в среду на Манхэттене по пути на конференцию. На месте преступления полицейские обнаружили гильзы с тремя словами, передает канал ABC News.
Полиция считает атаку целенаправленной и спланированной. Нападавший поджидал Томпсона, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся с места происшествия на велосипеде.

По мнению следователей, убийство совершил человек без профессиональной подготовки.

На месте стрельбы были обнаружены гильзы с надписями «отвергай» (deny), «охраняй» (defend) и «низвергай» (depose). Также полиция нашла телефон, предположительно принадлежащий подозреваемому, бутылку воды и обертку от конфеты, которые могут предоставить важные улики, такие как отпечатки пальцев или ДНК.

По данным ABC News, к расследованию подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее «Радио 1» сообщало, что подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области.

Также известно, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.

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#сша
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В Дзержинске произошел крупный пожар на складе макулатуры
05 декабря 2024, 23:31

Фото: iStock/grafoto

В городе Дзержинск на складе с макулатурой и погрузочной техникой произошел пожар. По данным МЧС России, которые передает ТАСС, огонь охватил площадь 1,1 тыс. квадратных метров.
Сообщается, что склад представляет собой каркасно-металлический ангар, внутри которого находились сгораемые материалы. Сотрудники МЧС работают на месте для ликвидации возгорания и выяснения причин происшествия.

Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое попали в реанимацию.

Утром 5 декабря пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня сумели спасти трёх подростков.

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#сотрудники
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АГН «Москва»: крупное ДТП парализовало МКАД в Москве
05 декабря 2024, 21:59

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

Пять машин столкнулись в массовом ДТП на МКАД в столице, передает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источники.
«На внешней стороне 108 км МКАД произошла авария, столкнулись пять автомобилей», — говорится в сообщении.
Предварительно известно о пятерых пострадавших. Согласно сервису «Яндекс.Карты», в районе ЧП наблюдается огромная пробка.

Перед этим сообщалось, что в Москве на Боровском шоссе в результате столкновения автобуса и легковушки пострадали пять человек. Уточнялось, что пострадавшим оказали необходимую помощь.

Кроме того, серьезное ДТП произошло в новосибирском регионе, где участвовали два автомобиля и трамвай.

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#мир
#россия
#москва
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#аварии
#новости
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Росгвардия изъяла 57 килограммов мефедрона у жителя Ижевска
05 декабря 2024, 21:14

Фото: istockphoto/blinow61

У жителя Ижевска изъяли 57 килограммов мефедрона сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики уточнили, что мужчина организовал целую нарколабораторию в собственном дворе.
Также им был оборудован тайник в лесном массиве. Там росгвардейцы обнаружили множество свертков с запрещенным синтетическим веществом. Начато уголовное производство.

Похожий случай произошел в конце ноября, когда полиция совместно с Росгвардией задержали на даче под Дмитровом 34-летнего жителя Королева. В лаборатории обнаружили вещество и отдали экспертам. Выяснилось, что речь идет о мефедроне, общим весом свыше четырех килограммов. По словам задержанного, он собирался сбывать наркотики при помощи закладок.

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#мир
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Подмосковные спасатели вызволили младенца из заблокированной машины
05 декабря 2024, 20:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса разблокировали дверь автомобиля, где находилась девятимесячная девочка. Инцидент произошел в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«В единую службу экстренной помощи 112 позвонила бабушка малышки. Женщина рассказала, что вышла из машины на АЗС, уронив в салоне ключи. А когда захлопнула дверь, водитель услышала, что она заблокирована. Внутри автомобиля осталась её внучка», – говорится в сообщении.
Работники дежурной смены оперативно прибыли на место происшествия и специальным инструмента отжали кромку двери. Дотянувшись до кнопки блокировки, они открыли машину. Во время работы специалистов бабушка отвлекала девочку, чтобы она не испугалась.

В итоге спасательная операция заняла не более пяти минут.

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Зарезал и обезглавил пенсионеров: что известно о жестоком убийстве в закрытом Сарове, задержан ли маньяк
05 декабря 2024, 19:38

Фото: Telegram-канал Прокуратура Нижегородской области

В Сарове расследуют жестокое убийство двух пенсионеров. Тела погибших обнаружил родственник утром в среду, 4 декабря. Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, соседа жертв.
О подробностях произошедшего — в материале «Радио 1».

Жуткая находка


О жестоком преступлении стало известно в ночь на четверг, 5 декабря. В интернете появилось видео: на заснеженной улице полицейские скручивают кому-то руки и ведут в отделение. В комментариях пользователи писали, что на кадрах — подозреваемый в преступлении, якобы он в окровавленной одежде прошел мимо участка.

По данным РИА Новости, видео — фейковые. Ложную информацию опровергли и жители Сарова, ведь сейчас «в городе нет столько снега». Опровергают они и то, что подозреваемый, выйдя из дома пенсионеров, якобы погнался за мальчиком, но тот смог спастись, забежав в автобус.

Фото: iStock/BrianAJackson

В настоящее время известно, что трупы обнаружили утром 4 декабря. На теле 78-летнего мужчины множество порезов, а его 77-летняя гражданская жена обезглавлена. О жуткой находке правоохранительным органам сообщил сын погибшего. Он приехал проведать отца-инвалида, так как тот долго не выходил на связь.

Как удалось задержать маньяка


По факту произошедшего в СК возбудили уголовное дело. Прибывшие на место следователи опросили соседей и возможных свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения. Позже ведомство обнародовало видео осмотра места преступления. На кадрах видно, что несколько комнат были залиты кровью.

Сын убитого выдвинул версию, что его отец и преступник долго боролись, о чем свидетельствует большое количество ножевых ранений на теле пожилого мужчины, а также сломанный диван.

Местные СМИ приводят такую версию: преступник проследил за пожилой пенсионеркой, когда она возвращалась домой из магазина. В подъезде напал на нее, затащил в квартиру. Расправившись с парой, обокрал и скрылся.

Правоохранители нашли маньяка в короткие сроки. Им оказался 29-летний мужчина, пояснили в ГУ МВД России по Нижегородской области. По словам горожан, подозреваемый жил очень близко от своих жертв, нигде не работал, а также состоял на учете у психиатра.

Маньяк в Сарове уже совершал преступления


Жителей закрытого города ядерщиков охватила паника. Некоторое время назад они подняли тревогу из-за некого подозрительного мужчины. Местный житель рассказал, что загадочный незнакомец, который был полностью одет в черное, прятался за деревьями около школы.

Фото: Telegram-канал Прокуратура Нижегородской области

Примечательно, что общеобразовательная школа № 20, где видели этого мужчину, находится на проспекте Ленина — там, где и жили жертвы маньяка. Местные жалуются, что в том районе практически нет освещения и много деревьев, из-за чего ходить по улицам в темное время суток страшно. Сегодня утром многие не пустили детей в школу. Не все верят, что задержали того самого убийцу.

В настоящее время подозреваемого допрашивают. Свою вину он не признает. Если доказательств будет недостаточно, то мужчину отпустят на свободу.

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В Москве столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие
РЕН ТВ: в Москве столкнулись автобус и легковушка, пять человек пострадали
05 декабря 2024, 19:09

Фото: istockphoto/conejota

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Москве, передает РЕН ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло на Боровском шоссе. Подробности и причины аварии выясняются, пострадавшими сейчас занимаются медики.
Перед этим сообщалось, что в Северной столице погрузчик насмерть задавил водителя после аварии.

В пресс-службе регионального главка МВД России прокомментировали, что ЧП произошло на Софийской улице в поселке Петро-Славянка. Водитель погрузчика столкнулся с газелью, выпав на дорогу, где мужчину задавил его же погрузчик.

Также недавно было опубликовано видео с жительницей Владивостока, которая бросалась с дубиной на проезжающие автомобили.

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#мир
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Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости
Щербаков после падения оказался в больнице с переломом лицевой кости
05 декабря 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский актёр Борис Щербаков находится в больнице, в отделении нейрохирургии. Врачи поставили ему диагноз «сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета».
По данным Telegram-канала Baza, вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу. Сейчас артист находится в сознании.

В сентябре Щербакову диагностировали сердечный приступ.

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«Я маму простил»: 11-летний сын рассказал, зачем родная мать заставила его выпить «Азелит»
05 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto / mactrunk

13 июля 2024 года 11-летний Лёня попал в реанимацию с серьёзными ожогами полости рта и дыхательных путей. Оказалось, что его мать Светлана в нетрезвом состоянии ударила его кочергой и дала выпить чистящее средство. Наконец в Красноярском крае завершено расследование громкого дела, и материалы уже переданы в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы за покушения на убийство ребёнка. Однако, как выяснилось, мальчик, которому мать дала выпить едкую жидкость, простил её и просит отпустить домой. «Радио 1» расскажет новые подробности шокирующей истории.
«Счет шел на минуты. Если бы отец не вернулся домой вовремя, не вызвал бы скорую, страшно подумать, что могло произойти. Трагедии было бы не избежать», — сказали врачи.

Казалась хорошей


Местные жители говорят, что Свету они знают с самого детства. Она родилась в этом районе, окончила школу, поступила в колледж, но, по их словам, оставила учебу, когда встретила Максима. После этого у неё началась другая жизнь — появились дети.

По их рассказам, у Светы сильный характер, она была достаточно решительной женщиной. Родив четверых детей, она так и не вышла замуж за Максима: говорят, он раньше употреблял, но сейчас завязал.

В доме, по их словам, командовала Света. Максим работал охранником где-то в Берёзовке, а она трудилась пекарем в супермаркете и выращивала рассаду, которую потом продавала на рынке.
«Всегда на виду, своя, ни в чем не заподозришь! А тут – такое сотворить с дитём», — поделился собеседник с «Комсомольской правдой» — Красноярск.
Как рассказывают местные, они жили на зарплату Максима и детские пособия — не богато, но хватало.
«Света — хозяйка хорошая, мать тоже. Детей при мне не обижала. Ну, могла выпить раз в полмесяца, и что? Как же это случилось?», — не понимает Максим.

Что случилось в тот роковой день


Рано утром 12 июля, перед трагическим происшествием, Максим уехал в Красноярск на электричке. Он работал посменно и должен был вернуться только на следующий день после 11 часов. Старшие сыновья в это время гостили у бабушки, а Лёня с младшей сестрой Настей остались дома с матерью. Всё было как обычно — дети и домашние заботы.

Позднее вечером Светлана решила немного повеселиться. Она позвонила подруге Яне, сестре Максима, и после короткого разговора они решили встретиться, чтобы отдохнуть. Женщина пообещала, что как только дети лягут спать, она вернётся домой. Она также попросила, чтобы Яна отправила к ним свою 14-летнюю дочь, чтобы та присмотрела за детьми, пока её не будет.

Лёня и Настя уснули около десяти вечера. Оставив детей под присмотром подростка, Светлана отправилась на встречу с подругой. Ночные посиделки затянулись до самого утра: за время встречи женщины успели выпить десять литров пива и литр самогона.

Позднее, когда Светлана проснулась, она вспомнила, что муж скоро вернется, и поспешила вернуться домой.

Дом, в котором жила многодетная семья ( фото: СК)

Недовольный сын


13 июля, где-то в половину одиннадцатого женщина зашла в дом. К этому моменту она всё ещё была пьяная, а голова её болела.

Дальше, как рассказывает сама Светлана, она спросила у детей хотят ли те есть, а затем отправила девочек за пиццей и газировкой. Так и получилось, что в и тоге она осталась наедине с сыном. Мальчику не понравилось, что мать едва держится на ногах, и он обвинил её в том, что она снова напилась.

От упрёков Светлана, конечно же, взбесилась. В этот момент она уже не казалось такой правильной и хозяйственной мамой. Она оттолкнула ребёнка, что он аж отлетел к печке. Затем она схватила тяжелую кочергу и с силой ударила ею своего сына.

От удара Лёня сел на корточки.
«Лучше бы тебя не было, мама. Лучше бы ты исчезла!», — сказал 11-летний мальчик.
Слова сына окончательно вывели её из себя. В ярости, она подошла к раковине и заметила под ней большую бутыль с чистящим средством для плит «Азелит». Не раздумывая, она налилa его в кружку и приказала: «Пей!». Лёнька не стал перечить. Через несколько секунд он выпил содержимое кружки — 250 мл щелочи.
«Я просто хотела, чтобы он замолчал. Не верила, что будет глотать», — рассказала Светлана.
Сам Лёня признался, что выпил химию на зло матери. Он прекрасно понимал, что было в кружке, ведь мать каждый раз, когда чистила плиту «Азелитом» надевала перчатки, чтобы не повредить кожу.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Тошнило не переставая


Самое поразительное в этой истории — это то, с каким хладнокровием мать отнеслась к этой ситуации. Она даже не предприняла никаких попыток, чтобы помочь своему сыну. После выпитого «Азелита» мальчика сразу начало тошнить, и он стал давиться кашлем. После этого, совершенно обессиленный, он лег на раскладушку, где его и нашли вернувшиеся из магазина девочки.

Одна из них обеспокоенно спросила: «Тётя Свет, что с ним?», на что женщина ответила, что просто легонько ударила его с ноги. После этого все, кроме Лёни, стали есть пиццу. Мальчик не мог ни говорить, ни есть: его постояло рвало. А мать, насытившись едой, решила немного отдохнуть и легла поспать. Она была всё еще пьяна.

На вопрос следователя, почему она не вызвала скорую, женщина ответила, что думала, что у него само всё пройдёт.

Единственное, что спасло мальчика, это то, что отец вернулся домой вовремя. Увидев, в каком состоянии находится сын, он сразу же позвонил по номеру. 112 Это было около 11:30.
«Врачей ждал около часа. Сыну было совсем плохо. Он падал, ударялся. Я поднимал его, клал на раскладушку. Проснулась жена, пьяная. Я заматерился: "Зачем Лёньке голову разбила?". Она обиделась, ушла спать», — рассказал муж Светланы.

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Лечение Лёни


13 июля в 12:45 Лёня был доставлен в Манскую районную больницу с отравлением щелочью. Состояние ребенка было крайне тяжелым, и врачи заявили, что время шло на минуты.

Благодаря своевременным мерам и правильной диагностике Лёню спасли.

После первой помощи в районной больнице ребенка перевезли в 20-ю городскую больницу Красноярска, где он провел почти два месяца. За это время Лёнька перенес несколько операций, и, несмотря на серьезные травмы, врачи смогли вернуть ему голос.

В начале сентября мальчик смог заговорить и рассказать, что произошло. Следственные органы начали уголовное дело против Светланы, которая была задержана по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Своё 35-летие она встретила в СИЗО.

Суд


После инцидента с мальчиком мать сразу же написала явку с повинной, в которой подробно описала, как она «воспитывала» сына кочергой и отравила его «Азелитом» чтобы заставить замолчать. Она выражала раскаяние и рыдала.

Однако с наступлением осени её показания изменились. По информации источников «КП», после того как ей был предоставлен платный адвокат, которого наняли родственники, Светлана решила сменить тактику защиты. Она утверждает, что не била сына кочергой по голове — якобы в момент, когда она хотела ударить ею о стену, рядом оказался ребёнок.

Что касается отравления, то, по её словам, она дала Лёньке «Азелит», но была уверена, что тот не решится его выпить.

Признания Лёни


«А он у нас парень не простой — проблемный. С особенностями», — сказала мать потерпевшего.

11-летний Лёня несколько раз уходил из дома. Светлана жаловалась, что сын хулиганит и дерзит, утверждая, что не справляется с его чрезмерной активностью. В определенный период ребенок состоял на учете у врача и принимал лекарства.

Однако, как сообщает муж Светланы, никаких видимых ссор между матерью и сыном не было. Он утверждает, что Лёнька активно помогал матери по хозяйству, ухаживая за огородом: полол и поливал растения. Вопрос о причинах конфликта, по его словам, остаётся непонятным.
«Тем более выпивает Света нечасто, раз в два-три месяца. Напитки некрепкие, пиво. Выпивши, детей она не трогает. Покупает к пиву чипсы, орешки. Сама пьет, их угощает. Ничего страшного не было!», — рассказал Максим.
Когда Лёнька восстановил голос, он наконец смог рассказать о случившемся. Оказалось, что на первых допросах Светлана действительно рассказала правду: удар кочергой был не случайным, а специальным. Также мальчик подтвердил, что «Азелит» он выпил не по своей воле, а по приказу матери.

Скучает по маме


Однако для ребёнка было крайне тяжело вспоминать об этих событиях. Он говорил сквозь слёзы.
«Я маму простил. Ты отпусти, пожалуйста, ее домой. Я по ней соскучился. Пусть приезжает!», — сказал мальчик.
Во время следствия Светлана просила перевести её под домашний арест, обещая пройти лечение у нарколога. Однако суд отклонил её просьбу и оставил под стражей в СИЗО. Экспертиза не выявила у неё алкогольной зависимости или других нарушений, а в момент инцидента она была лишь в состоянии алкогольного опьянения.

Светлане грозит до 15 лет лишения свободы — это максимальное наказание за покушение на убийство несовершеннолетнего.
«В ходе следствия вина матери была полностью доказана. Но обвиняемая ее не признала. Это способ защиты — с целью избежать наказания за особо тяжкое преступление», — сообщил замруководителя Уярского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ Дмитрий Бобров.
В настоящее время дети находятся с отцом. Лёня ходит в школу, перешёл в пятый класс. Наблюдается у врачей.

Светлана всё ещё в СИЗО, срок её содержания под стражей продлили на два месяца.

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