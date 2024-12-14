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Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы города. Уточняется, что движение в сторону области ограничено.
Согласно информации Telegram-канала Mash, столкнулись как минимум 3 автомобиля, один из них — каршеринг. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Иные обстоятельства в настоящее время уточняются.
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