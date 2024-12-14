Водитель погнал на красный: Массовое ДТП случилось в Хабаровске, есть пострадавшие

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev
В Хабаровске в ночное время произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает городская Госавтоинспекция в Telegram-канале, авария случилась на перекрёстке улиц П. Л. Морозова и Бийской.
По предварительным данным, водитель Toyota Corolla проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем той же модели, который двигался на разрешающий сигнал. От удара одна из машин выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Prius.
Пострадавших доставили в больницу, на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее стало известно о массовом ДТП под Калининградом.
13 декабря сообщалось, что многодетную мать подозревают в истязаниях детей.
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Пострадавших доставили в больницу, на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее стало известно о массовом ДТП под Калининградом.
13 декабря сообщалось, что многодетную мать подозревают в истязаниях детей.
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Мария Моисеева