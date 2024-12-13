Жителя Курска, выполнявшего задания Киева, будут судить за госизмену и диверсию

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Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Курской области.
Согласно данным следствия, житель Курска через соцсети вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. Уточняется, что мужчина сделал кадр рядом с одним из военных комиссариатов и отправил его украинскому куратору.
Также в январе этого года, используя полученные от Киева географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры. Расследованием дела занимались сотрудники управления ФСБ России по региону.
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Екатерина Коршунова