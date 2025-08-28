ДТП со спорткаром Lamborghini произошло в центре Москвы
На Тверской улице в центре Москвы столкнулись Lamborghini Urus и Toyota, сообщают Telegram-каналы.
По данным пабликов, у итальянского спорт‑кроссовера от удара оторвался бампер, сработала подушка безопасности. В публикациях сказано, что основной удар пришёлся на переднюю часть Lamborghini: фрагменты бампера разбросаны по проезжей части, авто остановилось на встречной полосе, на асфальте лежит сорванное колесо с частями подвески.
Чёрный седан Toyota Camry с повреждённой правой передней частью стоит на другой стороне улицы. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняют обозреватели.
