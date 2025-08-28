Достижения.рф

ДТП со спорткаром Lamborghini произошло в центре Москвы

Спорткар Lamborghini протаранил седан Toyota на Тверской улице Москвы
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На Тверской улице в центре Москвы столкнулись Lamborghini Urus и Toyota, сообщают Telegram-каналы.



По данным пабликов, у итальянского спорт‑кроссовера от удара оторвался бампер, сработала подушка безопасности. В публикациях сказано, что основной удар пришёлся на переднюю часть Lamborghini: фрагменты бампера разбросаны по проезжей части, авто остановилось на встречной полосе, на асфальте лежит сорванное колесо с частями подвески.

Чёрный седан Toyota Camry с повреждённой правой передней частью стоит на другой стороне улицы. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняют обозреватели.

До этого сообщалось, что в Петербурге автобус зажевал пассажирку и сотню метров тащил её по асфальту.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0