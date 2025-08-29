В Египте готовят пострадавшую в ДТП тюменскую девочку к транспортировке в Россию
Подростка из Тюмени, которая получила серьёзные травмы в ДТП под Каиром 14 августа, готовят к транспортировке в Россию. Об этом сообщает издание URA.ru.
Авария произошла ночью 14 августа с участием туристического автобуса на территории Египта. В результате происшествия одна из женщин скончалась на месте.
Сейчас 16-летняя девочка находится под наблюдением медиков. После прилёта на родину она продолжил дальнейшее лечение и восстановление.
Накануне в соцсетях распространилась информация о сборе средств на перевозку 16-летней девочки из Тюмени, пострадавшей в ДТП под Каиром. Для организации транспортировки требовалось 600 тысяч рублей.
